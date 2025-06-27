Названа огромная сумма ущерба по делу арестованного экс-главы «ВСМПО-АВИСМА»

Несмотря на возражения адвокатов, настаивавших на более мягкой мере пресечения, районный суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета об аресте экс-руководителя. Защита утверждала об отсутствии оснований для заключения под стражу, предлагая альтернативные варианты, не связанные с изоляцией. Однако суд, взвесив доводы обеих сторон, счел аргументы следствия более весомыми и санкционировал заключение бывшего генерального директора корпорации «ВСМПО-АВИСМА» в следственный изолятор на срок два месяца.