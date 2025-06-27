Названа огромная сумма ущерба по делу арестованного экс-главы «ВСМПО-АВИСМА»

Сумма ущерба по уголовному делу арестованного бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина превзошла 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщается со ссылкой на знакомый с материалами дела источник в Telegram-канале издания «Коммерсантъ».
По информации издания, по уголовному делу, расследуемому по статье о мошенничестве, проходят шесть фигурантов, часть из которых объявлена в международный розыск. Сообщников подозревают в закупках шихтовых материалов, необходимых для производства титана, по искусственно завышенным ценам.
Ранее сообщалось, что Дорогомиловский суд Москвы арестовал бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Подробности дела не сообщаются, адвокат также отказался давать комментарии.
Несмотря на возражения адвокатов, настаивавших на более мягкой мере пресечения, районный суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета об аресте экс-руководителя. Защита утверждала об отсутствии оснований для заключения под стражу, предлагая альтернативные варианты, не связанные с изоляцией. Однако суд, взвесив доводы обеих сторон, счел аргументы следствия более весомыми и санкционировал заключение бывшего генерального директора корпорации «ВСМПО-АВИСМА» в следственный изолятор на срок два месяца.
Приблизительно через полтора часа аналогичное решение было вынесено тем же районным судом в отношении еще одного фигуранта этого же дела — Евгения Лысенко, занимавшего должность генерального директора НПО «Вторпромресурсы».
Согласно информации, озвученной в судебном заседании, оба задержанных были взяты под стражу в Москве накануне слушания. Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества, квалифицированного как крупное (статья 159, часть 4 Уголовного кодекса РФ).