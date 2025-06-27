Ковальчук назвал условие покорения Луны

Помимо этого, специалисты Инженерной школы Пратта при Университете Дьюка в США обнаружили редкую электромагнитную активность в космосе. Ученые назвали ее «скоплением душ». Уточняется, что явление представляло собой аномальные всплески энергии, похожие на отблески молнии. При этом такие вспышки могут указывать на нахождение магнитных полей, которые формируются в специфических участках.