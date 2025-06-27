Ковальчук назвал условие покорения Луны

К 2030 году будет готова первая атомная энергостанция, предназначенная для использования на Луне. Об этом заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в интервью телеканалу «Россия-24».
Ранее ученый подчеркнул, что лидирующую роль в освоении Луны получит та страна, которая сможет обеспечить энергоснабжение на лунной поверхности.
— У нас есть полные разработки вариантов станций напланетных — то, что можно поставить на Луну… По проекту мы должны в 2030 году подготовить к установке на Луне первую атомную станцию, — сказал Ковальчук.
Помимо этого, специалисты Инженерной школы Пратта при Университете Дьюка в США обнаружили редкую электромагнитную активность в космосе. Ученые назвали ее «скоплением душ». Уточняется, что явление представляло собой аномальные всплески энергии, похожие на отблески молнии. При этом такие вспышки могут указывать на нахождение магнитных полей, которые формируются в специфических участках.
Британские ученые обнаружили уникальную двойную звездную систему всего в 150 световых годах от Земли. Звезды вращаются вокруг друг друга и в далеком будущем сольются, вызвав взрыв сверхновой типа Ia, который будет ярче Луны в 10 раз.