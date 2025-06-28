В Госдуме допустили ужесточение санкций в отношении Telegram

Санкции в отношении мессенджера Telegram в России могут быть усилены после того, как начнет работу национальный многофункциональный сервис. Об этом заявил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.
«Telegram не выполняет действующее законодательство в части локализации персональных данных, в части удаления запрещенного контента. Поэтому санкции к нему применяться будут. Наверняка более строгие, нежели сейчас», — цитирует РИА Новости слова Боярского на Международном Невском форуме.
Депутат подчеркнул, что речь не идет о немедленном запрете мессенджеров Telegram или WhatsApp*, так как это доставит неудобства большому количеству пользователей.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о создании в стране многофункционального цифрового сервиса, который будет включать в себя опции мессенджера.
Также Путин поручил кабинету министров уделять особое внимание поддержке интернета и отдельно — российского мессенджера.
Напомним, министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что выпущен передовой российский мессенджер Max. Подробности здесь на KP.RU. * принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ.