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В Госдуме допустили ужесточение санкций в отношении Telegram

Боярский заявил, что после ввеода в работу нацмессенджера санкции к Telegram могут ужесточить.

Источник: Комсомольская правда

Санкции в отношении мессенджера Telegram в России могут быть усилены после того, как начнет работу национальный многофункциональный сервис. Об этом заявил глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.

«Telegram не выполняет действующее законодательство в части локализации персональных данных, в части удаления запрещенного контента. Поэтому санкции к нему применяться будут. Наверняка более строгие, нежели сейчас», — цитирует РИА Новости слова Боярского на Международном Невском форуме.

Депутат подчеркнул, что речь не идет о немедленном запрете мессенджеров Telegram или WhatsApp*, так как это доставит неудобства большому количеству пользователей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о создании в стране многофункционального цифрового сервиса, который будет включать в себя опции мессенджера.

Также Путин поручил кабинету министров уделять особое внимание поддержке интернета и отдельно — российского мессенджера.

Напомним, министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что выпущен передовой российский мессенджер Max. Подробности здесь на KP.RU. * принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ.