В ГД допустили санкции против Telegram после создания нацмесседжера

Как отмечается, мессенджер не выполняет действующее законодательство РФ в части локализации персональных данных, в части удаления запрещенного контента, поэтому санкции к нему будут применяться, и вероятно, более жесткие, чем сейчас, поскольку наказывать безальтернативные площадки — это по сути создавать определенные неудобства и риск лишиться возможности общаться для огромного количества людей, считают в Государственной думе.