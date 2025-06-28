В ГД допустили санкции против Telegram после создания нацмесседжера

С введением национального многофункционального сервиса в РФ к Telegram могут применяться более строгие санкции, заявили в Госдуме.
Как отмечается, мессенджер не выполняет действующее законодательство РФ в части локализации персональных данных, в части удаления запрещенного контента, поэтому санкции к нему будут применяться, и вероятно, более жесткие, чем сейчас, поскольку наказывать безальтернативные площадки — это по сути создавать определенные неудобства и риск лишиться возможности общаться для огромного количества людей, считают в Государственной думе.
При этом в нижней палате парламента подчеркнули, что это не означает необходимости «срочно запретить» Telegram или другие мессенджеры в РФ. Более того, их пригласили к сотрудничеству.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными, которая интегрирует возможности мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг — в частности, платформа позволит подтверждать возраст без предоставления паспорта.