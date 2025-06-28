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В возрасте 57 лет скончалась звезда «Малхолланд Драйв» Ребекка Дель Рио

В возрасте 57 лет скончалась мексикано-американская певица Ребека Дель Рио, ставшая всемирно известной благодаря культовой сцене в фильме Дэвида Линча «Малхолланд Драйв» (2001). Как сообщает Variety, тело артистки было обнаружено 23 июня в её доме в Лос-Анджелесе. Причина смерти пока не называется.

Именно Линч открыл Дель Рио для широкой публики, включив в свой триллер её пронзительное исполнение песни Llorando — испаноязычной версии хита Роя Орбисона Crying (1961). Эта сцена, где певица теряет сознание на сцене, но продолжает петь, пока её уносят из зала, стала одной из самых запоминающихся в истории современного кино.

Также Ребекка появлялась в продолжении сериала «Твин Пикс: Возвращение». В последние годы она гастролировала с оркестром Red Room, исполнявшим музыку из «Твин Пикса».

Ранее появилась печальная новость о кончине 69-летнего актёра и телеведущего Владимира Доронина. Он скончался 5 июня. На протяжении многих лет Доронин трудился в Московском театре кукол.