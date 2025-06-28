В возрасте 57 лет скончалась звезда «Малхолланд Драйв» Ребекка Дель Рио

Именно Линч открыл Дель Рио для широкой публики, включив в свой триллер её пронзительное исполнение песни Llorando — испаноязычной версии хита Роя Орбисона Crying (1961). Эта сцена, где певица теряет сознание на сцене, но продолжает петь, пока её уносят из зала, стала одной из самых запоминающихся в истории современного кино.