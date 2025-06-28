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Что можно и нельзя делать в Фитов день 28 июня, когда прислушиваются к птицам

Узнали приметы и запреты на 28 июня, когда отмечают Фитов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 28 июня вспоминает святого Вита. В народе принято отмечать Фитов день. Согласно приметам, в названный день старались прислушиваться к птицам.

Что нельзя делать 28 июня.

Не рекомендуется в одиночестве ходить в лес. Не следует бывать вблизи водоемов. Под запретом излишнее веселье. Предки верили, что указанное могло спровоцировать неприятности в семье. А еще в названную дату старались ничего не сеять.

Что можно делать 28 июня.

По традиции, в Фитов день прислушивались к птицам. Все дело в том, что с названного дня, как считалось, они переставали петь.

Согласно приметам, желтый закат предвещает ухудшение погоды. В том случае, если туман, то ждали дождей.

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