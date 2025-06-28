Искра на выживание: какие откровения преподнес зрителям финал «Игры в кальмара»

Спустя два десятилетия «Игра в кальмара» установила новую планку популярности в жанре, который так многие и называют: «королевская битва». В центре сюжета были люди, помещенные в критические условия, вынужденные убивать друг друга ради призрачной возможности сохранить свою жизнь и забрать большую сумму денег. Бесчеловечное тайное шоу с таинственными зрителями в кадре, хотя на самом деле зрителем стал весь мир. На Netflix до сих пор не вышло ни одного сериала, который хотя бы близко подобрался к этому успеху. Даже те, кто не видел «Игру в кальмара», были в курсе, что это такое, потому что было много сувенирной продукции, шуток, мемов, сериал остается важной частью массовой культуры десятилетия.