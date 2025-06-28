В САР считают, что только церковь способна объединить армянское общество

Глава Союза армян России Ара Абрамян высказался о действиях властей Армении в отношении Армянской апостольской церкви, заявив, что нападки на духовенство продиктованы стремлением ослабить единственный оставшийся авторитетный институт в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, церковь и католикос играют ключевую объединяющую роль для народа, что вызывает раздражение у властей, стремящихся устранить возможные центры влияния.
Абрамян подчеркнул, что давление на церковь со стороны армянского руководства противоречит конституции и подрывает основы национальной идентичности. Он отметил, что Армянская апостольская церковь — это не просто религиозная структура, а один из краеугольных институтов армянской государственности и культуры, имеющий глубокое историческое значение.
Также, по мнению Абрамяна, премьер-министр Армении Никол Пашинян использует текущую ситуацию для устранения уважаемых и влиятельных лиц в преддверии возможных выборов.
На этом фоне глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о готовности принять третий раунд переговоров между Россией и Украиной, отметив, что после успешной реализации решений второго этапа, в том числе обмена пленными и телами погибших, у сторон появилась воля продолжить диалог ради предотвращения дальнейшего конфликта.
Ранее сообщалось, что спецназ Национальной службы безопасности Армении ворвался в резиденцию католикоса всех армян для задержания архиепископа Микаела Аджапахяна. Тогда священники оказали сопротивление, не позволив представителям силовых структур это сделать.