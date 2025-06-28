Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В САР считают, что только церковь способна объединить армянское общество

Давление на церковь со стороны армянского руководства противоречит конституции.

Источник: Аргументы и факты

Глава Союза армян России Ара Абрамян высказался о действиях властей Армении в отношении Армянской апостольской церкви, заявив, что нападки на духовенство продиктованы стремлением ослабить единственный оставшийся авторитетный институт в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, церковь и католикос играют ключевую объединяющую роль для народа, что вызывает раздражение у властей, стремящихся устранить возможные центры влияния.

Абрамян подчеркнул, что давление на церковь со стороны армянского руководства противоречит конституции и подрывает основы национальной идентичности. Он отметил, что Армянская апостольская церковь — это не просто религиозная структура, а один из краеугольных институтов армянской государственности и культуры, имеющий глубокое историческое значение.

Также, по мнению Абрамяна, премьер-министр Армении Никол Пашинян использует текущую ситуацию для устранения уважаемых и влиятельных лиц в преддверии возможных выборов.

На этом фоне глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о готовности принять третий раунд переговоров между Россией и Украиной, отметив, что после успешной реализации решений второго этапа, в том числе обмена пленными и телами погибших, у сторон появилась воля продолжить диалог ради предотвращения дальнейшего конфликта.

Ранее сообщалось, что спецназ Национальной службы безопасности Армении ворвался в резиденцию католикоса всех армян для задержания архиепископа Микаела Аджапахяна. Тогда священники оказали сопротивление, не позволив представителям силовых структур это сделать.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше