28 июня в Самарской области ожидаются дожди, грозы и сильный ветер

28 июня в Самарской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.
Ветер северо-западный, 8−13 м/с, при грозах порывы могут достигать 15−18 м/с. Температура воздуха днём составит от +17 до +22 градусов Цельсия.
На территории региона объявлен жёлтый уровень погодной опасности. По данным Приволжского УГМС, ночью местами ожидается сильный дождь, днём — грозы и шквалистое усиление ветра.
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