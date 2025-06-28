Тюремный Шекспир: какие премьеры телесериалов ждут нас в июле

Режиссер тульского ТЮЗа слегка перестарался со спецэффектами во время премьеры и за свой творческий раж получил вполне реальный срок по обвинению в поджоге театра. Однако у него есть способ выйти досрочно — для этого нужно всего лишь поставить в клубе колонии «Ромео и Джульетту» силами заключенных и охранников. Новоявленные актеры поначалу не понимают, что от них требуется, — но потом, захваченные великой силой искусства, от души втягиваются в происходящее. Тем более что гениальная задумка режиссера изобразить два враждующих клана силами двух извечно противостоящих групп — зэков и конвоиров — дает и тем и другим массу возможностей для творческого самовыражения. Так что премьера будет, даже если колония сгорит дотла, а наиболее сообразительные сидельцы используют шумиху по поводу необычной постановки, для того чтобы, прикрываясь ей, подготовить побег.