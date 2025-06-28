Тюремный Шекспир: какие премьеры телесериалов ждут нас в июле

В июле зрителей ждет комедийная «Театральная зона», отечественное фэнтези «Этерна» и еще одна комедия, на сей раз воспитательная, — «Хутор». Тех же, кто предпочитает веселью адреналин, ждет полицейский детектив «Баллар», криминальная драма «Декстер: Воскрешение» и триллер «Неукротимый», снятый во впечатляющих природных декорациях Йосемитского национального парка. О премьерах телесериалов июля рассказывают «Известия».
«Театральная зона"Kion, 1 июля.
Режиссер тульского ТЮЗа слегка перестарался со спецэффектами во время премьеры и за свой творческий раж получил вполне реальный срок по обвинению в поджоге театра. Однако у него есть способ выйти досрочно — для этого нужно всего лишь поставить в клубе колонии «Ромео и Джульетту» силами заключенных и охранников. Новоявленные актеры поначалу не понимают, что от них требуется, — но потом, захваченные великой силой искусства, от души втягиваются в происходящее. Тем более что гениальная задумка режиссера изобразить два враждующих клана силами двух извечно противостоящих групп — зэков и конвоиров — дает и тем и другим массу возможностей для творческого самовыражения. Так что премьера будет, даже если колония сгорит дотла, а наиболее сообразительные сидельцы используют шумиху по поводу необычной постановки, для того чтобы, прикрываясь ей, подготовить побег.
Анекдоты о том, как вышедший на свободу экс-заключенный ненароком демонстрирует глубину своих познаний о жизни, устроившись на работу воспитателем, сторожем или кондуктором, издавна любимы в народе. Их поклонников «Театральная зона», несомненно, приведет в восторг: до зека-актера, под предлогом репетиции в сотый раз бросающего в лицо вертухаю рабочую рукавицу, фантазия анекдотчиков еще не доходила. Итак, представители двух враждующих бригад (Мон-зэки и Коп-улетти) творят мокруху и беспредел, доказывая всему миру, что нет попадоса печальнее на свете, чем малява о Ромео и Джульетте, — отрада для слуха любителей подобного жанра. Главное, не подпускать к голубым экранам лиц с высшим филологическим образованием: гадом буду, возможен летальный исход.
«Этерна’Кинопоиск, 5 июля.
События сериала происходят в мире под названием Кэртиана. В самом крупном и влиятельном государстве Кэртианы, Талиге, произошел государственный переворот. Теперь у власти находятся узурпаторы — династия Олларов. Законный наследник трона Альдо Ракан вынужден сбежать и теперь укрывается в городе-государстве Агарисе, где у власти стоит одержимый глава местной церкви. У наследника Талиги теперь один путь — вернуться домой, свергнуть Олларов и вернуть трон, принадлежащий ему по праву.
Попытка российских кинематографистов создать собственную «Игру престолов» с поправкой на ментальность отечественного зрителя была вполне естественной и ожидаемой — хотя бы в рамках импортозамещения. Собственно, первый заход был сделан еще во время пандемии: фильм «Этерна: часть первая» по серии романов Веры Камши «Отблески Этерны» вышел на экраны еще в 2022-м. Он должен был стать пилотом для запланированного уже тогда сериала, но откровенно не зашел публике. И неудивительно: фильм в подчеркнуто медиевистской стилистике предполагалось снимать в Венгрии и Чехии, но из-за ковида съемки пришлось перенести в павильоны «Ленфильма». Вышло неубедительно, чему свидетельство рейтинг 6,1 на «Кинопоиске».
Впрочем, творческая группа вынесла для себя урок: к началу съемок сериала был практически полностью переукомплектован актерский состав. Кроме того, было принято решение о полном перезапуске цикла: «Этарна» начнет рассказывать историю сначала, словно неудачного фильма и не было вовсе. Впрочем, судя по видеоряду, из павильонов «Ленфильма» вырваться съемочной группе так и не удалось.
«Баллар"Prime, 9 июля.
Рене Баллар, опытный детектив полиции Лос-Анджелеса, становится во главе отдела, который занимается не раскрытыми в прошлые годы преступлениями. Среди тех, чьи дела полицейские так и не сумели довести до суда, есть как опасные маньяки, так и высокопоставленные чиновники, так что новая работа Баллар оказывается по-настоящему опасной. К счастью, к ней на помощь приходит прославленный сыщик Гарри Босх, который, хоть и ушел в отставку, готов своими способностями и опытом помогать коллегам в их сложной и запутанной работе.
Сериал «Баллар» — спин-офф телешоу «Босх: Наследие», в сюжетную основу которого легла серия романов о сыщике Иерониме «Гарри» Босхе звездного писателя-детективщика Майкла Коннелли, обладателя десяти престижных литературных премий, чьи совокупные тиражи по всему миру приближаются к 100 млн экземпляров. Хорошей истории — прекрасный отклик: сериал «Босх: Наследие» уже насчитывает четыре сезона, весьма благосклонно встреченных зрителями, и создатели явно не против закрепить успех.
Любители американских детективов с удовольствием окажутся в своей стихии: опенспейсы полицейского управления, лихорадочным щелканьем клавиш напоминающие тиры, тиры, зловещей темнотой похожие на логова маньяков, лежбища маньяков, обилием суетливых экспертов не уступающие лабораториям, и лаборатории с непременной острой на язык дамой-экспертом, вечно склоненной над очередным вещдоком, видом напоминающим в лучшем случае лежалую дохлую мышь. Постоянство — признак мастерства. Наслаждайтесь.
«Хутор’ТНТ, 10 июля.
Финансовый коуч и жулик Артем пал жертвой собственной аферы, и теперь за ним в столице охотятся как полицейские, так и бандиты. В попытках спастись он бежит из города и изображает потерявшего память Маугли, надеясь ускользнуть от преследователей, оформить фальшивые документы и начать новую жизнь. Однако полиция привозит его в лесную общину, где верховодит лысый Батя в кожаной жилетке (Гоша Куценко). Он принимает под крыло всех, кто запутался в жизни и не знает, куда идти, и истово воспитывает в них веру в подлинные ценности трудом и розгами. Увидев Артема, Батя принимает его за исчезнувшего много лет назад собственного сына, отчего воспитание становится только активнее. Кто из кого сделает человека, узнаем к финалу.
Пастораль с розгами год за годом всё увереннее чувствует себя на позиции основного художественного тренда в массовом кино. От «Холопа» и «Непослушника» — где, кстати, блеснул тот же Куценко — до «Хутора» рецепт превращения из свиньи в херувима не отличается разнообразием: много природы, много тяжелого физического труда, русский народный костюм с элементами дизайнерских изысков в стиле «ой ты, гой еси, вызывай такси» и, самое главное, — розги, и побольше. Логика в этом есть: сам по себе труд из обезьяны человека не сделает, это еще в колхозах доказали, а вот с розгами возможны варианты.
«Декстер: Воскрешение"Paramount+, 11 июля.
Перед нами уже третье продолжение культового сериала о судмедэксперте полиции Майами и по совместительству маньяке-убийце Декстере Моргане, уничтожающем преступников, которым удалось избежать правосудия. Действие происходит после событий «Декстер: Новая кровь». В центре сюжета — противостояние чудом выжившего Декстера Моргана и его повзрослевшего сына Гаррисона, у которого истинная суть отца вызывает ужас и гнев.
В роли Декстера, как обычно, — Майкл С. Холл, обладатель самого безумного взгляда со времен Джека Николсона. Кроме того, в сериале появятся знакомые зрителю капитан Анджел Батиста, сыгранный Дэвидом Зайасом, и призрак отца Декстера в исполнении Джеймса Римара. Пару новых персонажей сыграют Ума Турман и Питер Динклейдж. Шоу продолжается, качество гарантировано.
«В глуши"Netflix, 17 июля.
Йосемитский национальный парк — один из самых известных заповедников США. Но для специального агента Службы национальных парков Кайла Тернера (Эрик Бана — «Троя») — это место жестокого преступления, которое ему предстоит раскрыть. Кайл знает заповедник как свои пять пальцев, но преступник, похоже, знаком с местностью не хуже. В преследовании Тернеру помогает недавно поступившая на службу рейнджер Ная Васкес — бывшая полицейская из Лос-Анджелеса, переехавшая в Йосемити с четырехлетним сыном. В ходе расследования каждому из них предстоит встретиться лицом к лицу не только с преступником, но и с призраками собственного прошлого.
Жанр сериала определен как детективный триллер, однако, принимая во внимание бесконечные впечатляющие виды Йосемите, его с тем же успехом можно отнести к категории фильмов о природе. Вековые секвойи, причудливой формы гранитные скалы, укутанные в клочья тумана, угрюмое ворчание потока в ущелье… Если бы не мрачный сюжет, сериал можно было бы счесть рекламой Йосемитского парка (впрочем, и снимали его в Британской Колумбии). Сериал чарующе красив — для любителей суровой природы. Кажется, работа агентов Службы национальных парков полна своеобразной эстетики. Насколько она увлекательна — решим, когда посмотрим.