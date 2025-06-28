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Народный календарь. Почему 1 июля можно отправляться в долгие путешествия

1 июля православная церковь чтит память мучеников Ипатия, Леонтия и Федула. При этом в старину в эту дату также отмечался Ярилин день в честь языческого бога Ярилы. Даже после принятия на Руси христианства традиция чтить это божество сохранялась.

1 июля православная церковь чтит память мучеников Ипатия, Леонтия и Федула. При этом в старину в эту дату также отмечался Ярилин день в честь языческого бога Ярилы. Даже после принятия на Руси христианства традиция чтить это божество сохранялась.

Считалось, что Ярила был покровителем солнца, любви и сил природы, поэтому в его день все живое «приходило в яр», то есть начинало плодоносить.

В народе верили, что в эту дату все попадают под защиту солнца, что делает этот день счастливым и удачным. Поэтому 1 июля было принято строить большие планы, отправляться в долгие путешествия и совершать крупные покупки. Чтобы все складывалось наилучшим образом, нужно было испечь каравай или другой пирог круглой формы. Также люди по вечерам собирались для чаепитий и водили хороводы.

Приметы погоды:

Если вороны летают под тучами, то быть несчастью.

Паук, плетущий паутину, предвещает хорошую погоду.

Утром виден туман — день будет жарким.

Большое количество мошкары сулит неудачную охоту.

Именины отмечают: Сергей, Феодул, Никанор, Виктор, Василий, Александр, Ипатий, Леонтий.