Народный календарь. Почему 1 июля можно отправляться в долгие путешествия

В народе верили, что в эту дату все попадают под защиту солнца, что делает этот день счастливым и удачным. Поэтому 1 июля было принято строить большие планы, отправляться в долгие путешествия и совершать крупные покупки. Чтобы все складывалось наилучшим образом, нужно было испечь каравай или другой пирог круглой формы. Также люди по вечерам собирались для чаепитий и водили хороводы.