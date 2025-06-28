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Счастливый день сердечных объятий и День карусельной лошадки: какие праздники отмечают в России и мире 28 июня

28 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Счастливый день сердечных объятий, День карусельной лошадки и Международный день пирсинга.

28 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Счастливый день сердечных объятий, День карусельной лошадки и Международный день пирсинга.

Счастливый день сердечных объятий.

В Счастливый день сердечных объятий принято заключать в объятия как знакомых людей, так и подходить к незнакомцам на улице и предлагать им обняться. К тому же в этот праздник можно потискать и своих домашних животных.

День карусельной лошадки.

В День карусельной лошадки принято кататься на каруселях и других аттракционах, а также читать детские сказки и смотреть мультфильмы, посвященные карусельным лошадкам. Этот праздник могут отметить не только дети, но и взрослые, которые хотя бы раз в год хотят вернуться в детство и насладиться этим моментом.

Международный день пирсинга.

Дата Международного дня пирсинга выбрана неслучайно: 28 июня 1941 года родился американский пирсер Джеймс Уорд, открывший первую студию пирсинга. Этот праздник призван напоминать людям о важности самовыражения и отлично подходит для того, чтобы сделать себе пирсинг. Главное, перед принятием решения нужно хорошо взвесить все «за» и «против».