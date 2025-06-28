Счастливый день сердечных объятий и День карусельной лошадки: какие праздники отмечают в России и мире 28 июня

В День карусельной лошадки принято кататься на каруселях и других аттракционах, а также читать детские сказки и смотреть мультфильмы, посвященные карусельным лошадкам. Этот праздник могут отметить не только дети, но и взрослые, которые хотя бы раз в год хотят вернуться в детство и насладиться этим моментом.