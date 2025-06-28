Путин поздравил выпускников российских школ

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к выпускникам школ и поздравил их с окончанием учебы.
«Дорогие выпускники, друзья, от всей души хочу поздравить вас, ваших родных и наставников с особенным, неповторимым и очень волнующим праздником. Вы прощаетесь со школой, вступаете в новый, пока неизведанный этап жизни и вместе с друзьями мечтаете, строите планы — кем стать, каких вершин добиться. Дорога к ним потребует упорства, готовности работать на результат, ответственности. Не сомневаюсь — в вас есть эти качества, и вы непременно осуществите свои мечты. Главное — верить в себя и помнить: любой личный успех обретает особый смысл, когда твой труд приносит пользу людям, нужен родной стране», — сказал Путин в видеообращении.
Он также отметил роль учителей, к которым обращены искренние и идущие от сердца слова благодарности выпускников.
«Сейчас, когда школьная пора уже позади, вы понимаете, как много они для вас сделали — изо дня в день, с того момента, как вы впервые переступили школьный порог, стремились дать знания, необходимые в современном мире, радовались вашим победам и достижениям, поддерживали, когда было сложно», — сказал президент.
Глава государства убежден, что советы, наставления и душевную щедрость педагогов выпускники всегда будут вспоминать с теплотой и признательностью и еще не раз придут к ним в родную школу.
«Хочу пожелать каждому из выпускников найти и реализовать свое призвание, профессию, в которой вы сможете по-максимуму раскрыть свои способности и таланты. Для этого перед вами, как и перед всеми молодыми людьми нашей страны, сегодня открыты самые широкие возможности. Это позволяет лучше понять свое предназначение, сделать правильный выбор, найти дело, которое действительно по душе», — добавил президент.
Путин указал и на важность обретения единомышленников и на вдохновляющий пример других — тех, кто рядом, в том числе, совсем молодых ребят, которые уже сейчас вносят вклад в укрепление страны, приумножают ее лучшие традиции, защищают подлинные ценности и национальные интересы.
«Смело идите вперед, ставьте перед собой большие масштабные цели. А ваши близкие, ваши наставники, государство, Россия всегда поддержат вас в ваших начинаниях, чтобы вы гордились страной, а страна гордилась вами. Успехов вам! В добрый час!» — подчеркнул глава государства.