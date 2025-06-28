Календарь на 28 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Эту дату на Руси считали несчастливой. В этот день не принято было веселиться и праздно проводить время. Предпочтение отдавалось труду в полях и на огородах, так как наши предки заботились о запасах на зиму. Считалось, что после этого дня нельзя больше сеять: «Кто сеет после Фита, тот прост бывает — хлеб не вызревает». Также было принято осматривать поля. В конце июня активно шел в рост овес, которым кормили скот. Из него варили каши, мололи муку и пекли хлеб и блины. Знахари собирали зеленый овес и готовили из него лечебные настои.