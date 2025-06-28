Путин пообщается с представителями молодежных организаций

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу, в День молодежи, по видеосвязи примет участие в открытии молодёжных центров в российских регионах и пообщается с представителями молодёжных организаций, сообщила пресс-служба Кремля.