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Путин пообщается с представителями молодежных организаций

Путин примет участие в открытии молодежных центров в российских регионах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу, в День молодежи, по видеосвязи примет участие в открытии молодёжных центров в российских регионах и пообщается с представителями молодёжных организаций, сообщила пресс-служба Кремля.

«Двадцать восьмого июня, в День молодёжи, президент в режиме видеоконференции примет участие в открытии молодёжных центров в шести российских регионах и пообщается с представителями молодёжных организаций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече будет также уделено внимание фестивалям «День молодёжи», главными площадками которых станут Омск и Пермь — молодёжные столицы России, получившие этот статус благодаря победе в конкурсе «Время молодых».