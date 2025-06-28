Путин пообщается с представителями молодежных организаций

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу, в День молодежи, по видеосвязи примет участие в открытии молодёжных центров в российских регионах и пообщается с представителями молодёжных организаций, сообщила пресс-служба Кремля.
«Двадцать восьмого июня, в День молодёжи, президент в режиме видеоконференции примет участие в открытии молодёжных центров в шести российских регионах и пообщается с представителями молодёжных организаций», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на встрече будет также уделено внимание фестивалям «День молодёжи», главными площадками которых станут Омск и Пермь — молодёжные столицы России, получившие этот статус благодаря победе в конкурсе «Время молодых».