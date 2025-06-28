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Трамп выразил надежду на завершение конфликта в Газе в течение недели

Трамп сообщил журналистам об успешном продвижении диалога по сектору Газа.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп ответил на вопросы, касающиеся конфликта в секторе Газа. По его словам, боевые действия могут прекратиться уже на следующей неделе. Так американский лидер заявил в беседе с журналистами.

Дональд Трамп, кроме того, порассуждал о возможном участии в конфликте с КНДР. Он заверил, что США «не будут в него вовлечены», если кризис возникнет.

«Мы думаем, что в течение следующей недели добьемся прекращения огня в секторе Газа», — уведомил Дональд Трамп.

Глава государства, помимо прочего, сообщил, что США могут отправить ракеты Patriot на Украину. Он и ранее уточнял, что такая вероятность существует. Вашингтон, по словам Дональда Трампа, работает над обеспечением Киева ракетами.

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