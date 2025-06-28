Трамп выразил надежду на завершение конфликта в Газе в течение недели

Хозяин Белого дома Дональд Трамп ответил на вопросы, касающиеся конфликта в секторе Газа. По его словам, боевые действия могут прекратиться уже на следующей неделе. Так американский лидер заявил в беседе с журналистами.
Дональд Трамп, кроме того, порассуждал о возможном участии в конфликте с КНДР. Он заверил, что США «не будут в него вовлечены», если кризис возникнет.
«Мы думаем, что в течение следующей недели добьемся прекращения огня в секторе Газа», — уведомил Дональд Трамп.
Глава государства, помимо прочего, сообщил, что США могут отправить ракеты Patriot на Украину. Он и ранее уточнял, что такая вероятность существует. Вашингтон, по словам Дональда Трампа, работает над обеспечением Киева ракетами.