С 1 июля подорожают три валюты. Что тревожит экономистов

Экономистов тревожит ситуация на рынке нефти. С одной стороны, усиление конфликта на Ближнем Востоке может привести к удорожанию стоимости нефти, что благоприятно для рубля. Урегулирование конфликта может привести к снижению цен на нефть до уровней апреля-мая, что в перспективе будет играть против более крепкого рубля.