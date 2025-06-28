Путин поздравил российских школьников с окончанием учебных заведений

Сегодня, 28 июня, в России отмечается День молодежи. Президент РФ Владимир Путин в видеообращении поздравил школьников, выпускающихся в этом году из учебных заведений. Он пожелал молодежи найти свое дело.
Российский лидер также призвал школьников вдохновляться примерами других. Он пожелал выпускникам обрести единомышленников.
«В том числе совсем молодых ребят, почти ваших ровесников, которые уже сейчас вносят свой вклад в укрепление страны, приумножают ее лучшие традиции, защищают подлинные ценности и национальные интересы», — уточнил Владимир Путин.
В Петербурге для выпускников города и области ежегодно проводят масштабный праздник. Алые паруса пройдут 28 июня. О других мероприятиях этих выходных пишет KP.RU.