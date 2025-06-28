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Движение в центре Москвы ограничат на выходных

Движение в центре Москвы ограничат из-за проведения Всероссийского выпускного.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Движение в центре Москвы ограничат на выходных из-за проведения Всероссийского выпускного бала.

Так, движение в центре Москвы ограничат с 08.00 субботы до 07.00 воскресенья из-за проведения Всероссийского выпускного бала. Нельзя будет проехать по улице Ильинке от Старой до Красной площади и от улицы Ильинки до Варварки в районе дома 5 на Красной площади.

Также в субботу для автомобилистов закроют крайнюю правую полосу на участке Моховой улицы от дома 1 до дома 11, строения 1 в период с 15.00 до 19.30 часов.

Кроме того, в субботу с 00.01 до окончания мероприятия запрещена парковка на участке улицы Ильинки от Новой до Красной площади.