Движение в центре Москвы ограничат на выходных

Так, движение в центре Москвы ограничат с 08.00 субботы до 07.00 воскресенья из-за проведения Всероссийского выпускного бала. Нельзя будет проехать по улице Ильинке от Старой до Красной площади и от улицы Ильинки до Варварки в районе дома 5 на Красной площади.