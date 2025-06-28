Почему болит голова летом и как это связано с сосудами

Ещё одна причина — перегрев. Он очень сильно влияет на сосуды, из-за чего они опять же расширяются и перераспределяют кровоток, поэтому понижается давление и растёт нагрузка на сердце. Сосуды в первую очередь заботятся о коже, на которую и попадают изначально агрессивные солнечные лучи. Поэтому они направляют кровоток туда, чтобы отводить тепло. Остальные органы вынуждены подождать и потерпеть, потому что на них солнечные лучи воздействуют не так стремительно. От этого и появляются головокружение и головная боль. В тяжёлых случаях — даже обморок и судороги.