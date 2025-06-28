Матч «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» увенчался эпичной дракой

Товарищеский матч между «Краснодаром» и «Динамо» был омрачен крупной потасовкой в конце первого тайма. По информации «Чемпионата», конфликт на поле быстро перерос в массовую драку с участием футболистов и персонала обеих команд.
В результате инцидента арбитр удалил с поля пять игроков: Жоау Батчи и Кевина Ленини («Краснодар»), а также Гамида Агаларова, Валентина Пальцева и Муталипа Алибекова («Динамо»). Практически все запасные игроки и тренерский штаб выбежали на газон, что привело к масштабной конфронтации.
Матч завершился победой «Краснодара» со счетом 4:1. Встреча прошла в рамках предсезонной подготовки на поле академии чемпиона России.
Ранее сообщалось, что экс-нападающий «Динамо», «Локомотива» и «Краснодара» Федор Смолов может продолжить карьеру за границей. Интерес к 35-летнему форварду проявили клубы из чемпионатов Катара и ОАЭ. Речь идет о командах, не претендующих на топ в своих турнирах. Потенциальные работодатели предлагают Смолову контракт с относительно невысокой зарплатой.