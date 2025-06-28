Матч «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» увенчался эпичной дракой

Ранее сообщалось, что экс-нападающий «Динамо», «Локомотива» и «Краснодара» Федор Смолов может продолжить карьеру за границей. Интерес к 35-летнему форварду проявили клубы из чемпионатов Катара и ОАЭ. Речь идет о командах, не претендующих на топ в своих турнирах. Потенциальные работодатели предлагают Смолову контракт с относительно невысокой зарплатой.