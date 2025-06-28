Путин в День молодежи примет участие в открытии ряда центров для активистов

В России 28 июня отмечают День молодежи. В связи с этим глава государства Владимир Путин поучаствует в открытии нескольких центров для активистов. Такое сообщение опубликовали на сайте Кремля.
Кроме того, Владимир Путин побеседует с представителями молодежных организаций. Президент уделит внимание фестивалям «День молодежи».
«Их главными площадками станут Омск и Пермь — “Молодежные столицы России”, получившие этот статус благодаря победе в конкурсе “Время молодых”» — сказано в заявлении.
Владимир Путин обратился к выпускникам школ. Он поздравил их с окончанием учебных заведений и пожелал найти свое дело и единомышленников, которые могли бы стать примером для современных подростков. Российский лидер призвал равняться на тех, кто приумножает традиции родной страны.