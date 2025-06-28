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Путин в День молодежи примет участие в открытии ряда центров для активистов

Путин в формате видеоконференции пообщается с представителями молодежных организаций.

Источник: Комсомольская правда

В России 28 июня отмечают День молодежи. В связи с этим глава государства Владимир Путин поучаствует в открытии нескольких центров для активистов. Такое сообщение опубликовали на сайте Кремля.

Кроме того, Владимир Путин побеседует с представителями молодежных организаций. Президент уделит внимание фестивалям «День молодежи».

«Их главными площадками станут Омск и Пермь — “Молодежные столицы России”, получившие этот статус благодаря победе в конкурсе “Время молодых”» — сказано в заявлении.

Владимир Путин обратился к выпускникам школ. Он поздравил их с окончанием учебных заведений и пожелал найти свое дело и единомышленников, которые могли бы стать примером для современных подростков. Российский лидер призвал равняться на тех, кто приумножает традиции родной страны.