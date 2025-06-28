Путин в День молодежи примет участие в открытии ряда центров для активистов

Владимир Путин обратился к выпускникам школ. Он поздравил их с окончанием учебных заведений и пожелал найти свое дело и единомышленников, которые могли бы стать примером для современных подростков. Российский лидер призвал равняться на тех, кто приумножает традиции родной страны.