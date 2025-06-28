Маск сообщил о первой автономной доставке беспилотного такси компании Tesla

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель Tesla Илон Маск объявил, что первая автономная доставка беспилотного такси Tesla Model Y была осуществлена на день раньше установленного срока. Об этом сообщает ТАСС.
«Первая полностью автономная доставка Tesla Model Y с завода до дома клиента была осуществлена на день раньше запланированного срока!» — написал бизнесмен на своем аккаунте в Х.
Маск поблагодарил разработчиков программного обеспечения и разработчиков микросхем ИИ компании Tesla за успешную реализацию проекта. -0-
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