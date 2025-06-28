Экс-боец ВСУ: Киев не эвакуирует тела погибших, чтобы не платить их семьям

Он отметил, что если тела погибших возвращаются домой, то родственники — жёны, родители, дети — получают право на материальные выплаты. По этой причине, утверждает Борзый, руководство ВСУ предпочитает оставлять погибших бойцов на поле боя, чтобы избежать дополнительных финансовых обязательств.