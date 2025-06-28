Бывший украинский военнослужащий с позывным Борзый, перешедший на сторону российских сил, заявил, что украинское командование сознательно препятствует эвакуации тел погибших солдат с передовой. По его словам, причина заключается в нежелании властей выплачивать компенсации семьям погибших военнослужащих.
Он отметил, что если тела погибших возвращаются домой, то родственники — жёны, родители, дети — получают право на материальные выплаты. По этой причине, утверждает Борзый, руководство ВСУ предпочитает оставлять погибших бойцов на поле боя, чтобы избежать дополнительных финансовых обязательств.
«Они не хотят этого делать, потому что, если тело человека привезут домой, например, его родителям, жене, детям — придётся выплачивать деньги», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова отдать Украине еще 3 тысячи тел погибших военнослужащих ВСУ. Глава государства напомнил, что российская сторона уже отдала Киеву более 6 тыс. тел.