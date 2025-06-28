В Госдуме жестко ответили на планы Киева атаковать территории РФ

«Агонизирующий киевский режим, теряя позицию за позицией на линии боевого соприкосновения, переходит к исключительно к фашистским методам. Дальнобойные удары на фронте не нужны. Там необходимо вооружение тактического и оперативно-тактического радиуса действия. А вот дальнобойные беспилотники и натовские ракеты как раз нужны ВСУ для ударов по мирным российским городам и селам», — заявил Ивлев в беседе с РИА Новости.