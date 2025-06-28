Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины

В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.
Сирены звучат в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях.
Кроме того, предупреждение об угрозе с воздуха действует в Одесской, Николаевской и Харьковской областях, передает Газета.ру.
Ранее стало известно, что в Староконстантинове, где расположен военный аэродром, прогремели взрывы. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Также сообщается о взрывах в Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.
В Министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на 27 июня средства ПВО сбили 39 беспилотников украинской армии над несколькими регионами России. Так, 19 дронов были ликвидированы над территорией Ростовской области, еще 13 беспилотников ВСУ — над территорией Волгоградской области.
25 июня в Минобороны сообщили, что системы ПВО сбили 25 дронов Вооруженных сил Украины в небе над Россией. Так, 22 беспилотника были ликвидированы над Воронежской областью.