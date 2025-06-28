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Крупный метеор взорвался в небе над США: редкое явление сняли на видео

Падение одного из крупнейших метеоров в США сняли на видео.

Источник: Комсомольская правда

Яркое небесное тело заметили в небе над США. Один из крупнейших метеоров взорвался над рядом штатов. Его видели в Алабаме, Теннесси, Джорджии, а также в Северной и Южной Каролине. Кадры публикует телеканал NBC.

Редкое явление зафиксировали утром 25 июня. Метеор вошел в атмосферу Земли и взорвался. Сообщается, что осколки небесного тела пробили крышу одного из домов в Джорджии. Обошлось без раненых.

Известно, что вспышку увидели в период от 12:51 до 12:56 по местному времени. Отмечается, что взрыв был таким мощным, что американцы приняли падение метеора за землетрясение.

Жители Тверской области, тем временем, становятся свидетелями сезона серебристых облаков. В это время на регион опускается жемчужная дымка.