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Король Бельгии Филипп с женой второй день не могут покинуть Чили: самолету не дают разрешения на вылет

Король Бельгии Филипп с женой застряли в Чили из-за неисправности самолета.

Источник: Комсомольская правда

Король Бельгии Филипп и его жена Матильда «застряли» в Чили, куда прибыли с государственным визитом. Причиной стала неисправность самолета, информирует издание HLN.

Сообщается, что неисправность была выявлена, когда бельгийская королевская чета уже сидела в самолете в аэропорту Антофагаста. Оказалось, что буксировщик повредил шины шасси. Это произошло еще в четверг 26 июня. В публикации сказано, что самолет с Филиппом и Матильдой, а также сопровождающими их чиновниками и бизнесменами уже начал движение по взлетно-посадочной полосе, но внезапно «затрясся и замолчал». По данным издания, пока неясно, когда король и королева смогут вылететь в Бельгию.

Король и королева Бельгии находились в Чили по приглашению президента Габриэля Борича Фонта.

Напомним, король Бельгии Филипп занял трон в 2013 году после того, как его отец Альберт отрекся от престола в связи с состоянием здоровья.

Тем временем в Чили наблюдается уникальное погодное явление — снег засыпал самую сухую в мире пустыню Атакама. Это произошло впервые за десять лет.