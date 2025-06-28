Король Бельгии Филипп с женой второй день не могут покинуть Чили: самолету не дают разрешения на вылет

Сообщается, что неисправность была выявлена, когда бельгийская королевская чета уже сидела в самолете в аэропорту Антофагаста. Оказалось, что буксировщик повредил шины шасси. Это произошло еще в четверг 26 июня. В публикации сказано, что самолет с Филиппом и Матильдой, а также сопровождающими их чиновниками и бизнесменами уже начал движение по взлетно-посадочной полосе, но внезапно «затрясся и замолчал». По данным издания, пока неясно, когда король и королева смогут вылететь в Бельгию.