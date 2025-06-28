Актер Юра Борисов сыграет роль Гамлета на сцене МХТ

В официальном сообщении пресс-службы уточняется, что режиссером спектакля выступит Андрей Гончаров, а премьеру планируют провести на Основной сцене МХТ. «В следующем сезоне на Основной сцене МХТ планируется премьера спектакля “Гамлет”. Режиссер — Андрей Гончаров, в заглавной роли — Юра Борисов. Об этом Константин Хабенский рассказал на вечере из цикла “Художественный разговор с художественным руководителем”. Подробности вечера мы расскажем позже», — сообщили в театре, передает ТАСС.