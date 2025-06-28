Актер Юра Борисов сыграет роль Гамлета на сцене МХТ

Борисов получил новую роль.
Российский актер Юра Борисов сыграет Гамлета в новой постановке одноименной пьесы, которую в следующем сезоне представит Московский художественный театр имени А. П. Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
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В официальном сообщении пресс-службы уточняется, что режиссером спектакля выступит Андрей Гончаров, а премьеру планируют провести на Основной сцене МХТ. «В следующем сезоне на Основной сцене МХТ планируется премьера спектакля “Гамлет”. Режиссер — Андрей Гончаров, в заглавной роли — Юра Борисов. Об этом Константин Хабенский рассказал на вечере из цикла “Художественный разговор с художественным руководителем”. Подробности вечера мы расскажем позже», — сообщили в театре, передает ТАСС.
На встрече с публикой художественный руководитель МХТ Константин Хабенский объявил о планах театра поставить шекспировскую трагедию с Борисовым в главной роли. Ожидается, что проект станет одним из ключевых событий нового сезона для театра и привлечет внимание широкой аудитории. Дополнительные подробности о дате премьеры, составе труппы и концепции постановки представители МХТ пообещали объявить позднее.
Борисов, исполнивший ведущие роли в лентах «Анора» и «Купе номер шесть», был включен в список из 534 представителей киноиндустрии, получивших приглашение вступить в Американскую академию кинематографических искусств и наук. Соответствующая информация содержится в официальном сообщении организации. Борисов может сыграть соучредителя OpenAI Илью Суцкевера в новом фильме Луки Гуаданьино об увольнении и повторному приеме на работу Сэма Альтмана.