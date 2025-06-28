RT: В сектор Газа доставили гуманитарную помощь с наркотиками

Наркосодержащие таблетки обнаружены в мешках с мукой, которые поступили в сектор Газа в качестве гуманитарной помощи. Об этом информирует RT со ссылкой на сообщение властей сектора Газа.
Сообщается, что власти Газы заявили о найденных в муке таблетках оксикодона. Это обезболивающее средство, содержащее опиоиды. В релизе правительства Газы сказано, что гуманитарная помощь с наркотиками поступила из американо-израильских центров помощи.
В релизе ситуация определена как «отвратительное преступление».
Накануне президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху достигли предварительной договоренности о завершении боевых действий в секторе Газа в течение двух недель.
После этого Трамп выразил надежду на завершение конфликта в Газе в течение недели.
Ранее в ЕС высказались о гуманитарных миссиях в секторе Газа, заявив, что бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют.