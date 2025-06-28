Адам Кадыров нашел невесту: что известно о свадьбе 17-летнего сына главы Чеченской Республики

Самого главу Чечни на днях наградили почетным знаком «Кентавр». Его вручили во время заседания Совета главных архитекторов субъектов России и муниципальных образований. Всем собравшимся по этому случаю в первый день организовали экскурсию по главным туристическим локациям столицы республики. Если говорить о полученной Рамзаном Кадыровым награде: она вручается за достижения в области архитектуры, значимые градостроительные проекты, а также за особый вклад в развитие градостроительства". Такое пояснение дали в пресс-службе мэрии города Грозный. Позже о награде рассказал и сам глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.