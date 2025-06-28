Адам Кадыров нашел невесту: что известно о свадьбе 17-летнего сына главы Чеченской Республики

Семнадцатилетний начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни и секретарь Совбеза республики Адам Кадыров вскоре сыграет свадьбу. О женитьбе брата рассказала Айшат Кадырова в соцсети.
По ее сведениям, свадьба сына главы Чечни Рамзана Кадырова пройдет 28 июня. Отмечается, что торжество состоится в родительском доме в родовом селе. Айшат Кадырова уточнила, что кадров со свадьбы от нее не будет. По словам сестры жениха, брать в руки камеру будет некогда.
Изначально Айшат Кадырова не раскрывала личность невесты. Однако позже выложила пост, в котором рассказала о будущей жене Адама Кадырова. По словам его сестры, семья главы Чечни давно знакома с невестой. Она родилась в том же населенном пункте, где и Кадыровы. Невесту зовут Медни, уточнила Айшат Кадырова.
В конце весны, 13 мая, Адама Кадырова наградили медалью ОМОН. Ее вручили в честь юбилея подразделения. На медали указано: «25 лет ОМОН “Ахмат-Грозный”». По случаю мероприятия на территории подразделения состоялось торжественное построение. На нем присутствовали, в том числе, представители из Белоруссии. Делегация направлена от ОМОН ГУВД Мингорисполкома.
Месяцем ранее, 23 апреля, Адам Кадыров стал секретарем совета безопасности Чечни. Его заместителями стали Аслан Жулагов и Саламбек Абдрашитов. Соответствующие сведения появились на официальном сайте ведомства. Ранее высокий пост занимал племянник Рамзана Кадырова — Хамзат Кадыров.
Самого главу Чечни на днях наградили почетным знаком «Кентавр». Его вручили во время заседания Совета главных архитекторов субъектов России и муниципальных образований. Всем собравшимся по этому случаю в первый день организовали экскурсию по главным туристическим локациям столицы республики. Если говорить о полученной Рамзаном Кадыровым награде: она вручается за достижения в области архитектуры, значимые градостроительные проекты, а также за особый вклад в развитие градостроительства". Такое пояснение дали в пресс-службе мэрии города Грозный. Позже о награде рассказал и сам глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.