Bild: Командующий сухопутными войсками ФРГ предсказал усиление российской армии

Также стало известно, что Белый дом рекомендовал Государственному департаменту США прекратить финансирование программ, направленных на поиск предполагаемых военных преступлений не только на Украине, но и в ряде других стран. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на американские источники и служебную документацию правительства США.