Командующий сухопутными войсками Германии Альфонс Маис выразил обеспокоенность по поводу возможного усиления российских вооруженных сил после завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает газета Bild.
Генерал считает, что Россия наращивает свою военную мощь и готовится к масштабному конфликту со странами Запада. Он отметил, что из этого конфликта РФ выйдет более сильной.
Маис выразил обеспокоенность тем, как Европа отреагирует на этот вызов, и подчеркнул отсутствие решительных действий.
— Пустыня горит, а мы спорим, снабдить нам пожарных дровами или все же ведрами с водой, — цитирует генерала Лента.ру со ссылкой на издание.
Также стало известно, что Белый дом рекомендовал Государственному департаменту США прекратить финансирование программ, направленных на поиск предполагаемых военных преступлений не только на Украине, но и в ряде других стран. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на американские источники и служебную документацию правительства США.
Недавно в The National Interest рассказали, что часть американских систем противовоздушной обороны была выведена с территории Украины и направлена на Ближний Восток для усиления защиты военных объектов США.