Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск сообщил, что первый электромобиль Tesla самостоятельно доехал до покупателя

Маск рассказал об автономной доставке Tesla Model Y от фабрики до дома покупателя.

Источник: Комсомольская правда

Автомобили Tesla оснащены целой массой автоматизированных функций. Одной из них стала способность транспортного средства самостоятельно добираться из одной точки в другую. По словам предпринимателя Илона Маска, совершена первая автономная доставка Tesla Model Y, написал он в соцсети.

Миллиардер уточнил, что автомобиль проехал от места производства до дома покупателя. Ранее компания Tesla не совершала подобных экспериментов.

«Первая полностью автономная доставка Tesla Model Y с фабрики до дома покупателя через город, в том числе по автомагистралям, была завершена на день раньше запланированного срока», — заверил Илон Маск.

Ранее миллиардер обратился к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Он спросил, каким сатаной являются США.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше