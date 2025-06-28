Маск сообщил, что первый электромобиль Tesla самостоятельно доехал до покупателя

Автомобили Tesla оснащены целой массой автоматизированных функций. Одной из них стала способность транспортного средства самостоятельно добираться из одной точки в другую. По словам предпринимателя Илона Маска, совершена первая автономная доставка Tesla Model Y, написал он в соцсети.
Миллиардер уточнил, что автомобиль проехал от места производства до дома покупателя. Ранее компания Tesla не совершала подобных экспериментов.
«Первая полностью автономная доставка Tesla Model Y с фабрики до дома покупателя через город, в том числе по автомагистралям, была завершена на день раньше запланированного срока», — заверил Илон Маск.
Ранее миллиардер обратился к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Он спросил, каким сатаной являются США.