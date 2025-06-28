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Снова дожди с грозами — прогноз погоды в Казахстане на 28 июня

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 28 июня 2025 года распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 761 мм рт. ст. +23°
Источник: Kazinform

На территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, на севере, востоке страны сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге — с пыльными бурями, ночью и утром на западе, севере РК — туман.

На юге, востоке Алматинской, на северо-западе Акмолинской, на юге, востоке Жамбылской, на западе Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской, Атырауской, на северо-западе, в центре Мангыстауской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, на севере, западе Алматинской, на западе, востоке, юге Карагандинской, в центре Актюбинской, на юге Костанайской областей, на севере, юго-востоке, в центре области Жетысу, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.