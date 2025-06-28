Снова дожди с грозами — прогноз погоды в Казахстане на 28 июня

На территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, на севере, востоке страны сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге — с пыльными бурями, ночью и утром на западе, севере РК — туман.