«Патентный тролль» из Уфы зарегистрировал слово «удача» и начал судиться с крупным брендом

По информации канала, Азамат И. зарегистрировал ещё и товарный знак «Удача» в нескольких классах МКТУ, в том числе для «молочных продуктов». Он заметил, что это слово указано на упаковке молочного коктейля «Чудо», и подал иск против крупной компании.