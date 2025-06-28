«Патентный тролль» из Уфы зарегистрировал слово «удача» и начал судиться с крупным брендом

По информации канала, Азамат И. зарегистрировал ещё и товарный знак «Удача» в нескольких классах МКТУ, в том числе для «молочных продуктов». Он заметил, что это слово указано на упаковке молочного коктейля «Чудо», и подал иск против крупной компании.
Разбирательство длилось четыре месяца. Суд встал на сторону бренда, отметив различия в шрифтах и цветах на этикетках истца и ответчика. Однако Азамата не устроило такое решение. Он подал апелляцию. Судебные разбирательства продолжаются.
Напомним, уфимский бизнесмен, которого уже прозвали «патентный тролль» развернул масштабную кампанию по защите якобы принадлежащих ему товарных знаков. Среди зарегистрированных им обозначений оказались такие обыденные слова, как «лимон», «карандаш», «вишня» и даже фраза «хорошо сидим».