В США таинственный огненный шар над Джорджией вызвал «землетрясение»

Над американским штатом Джорджия наблюдали падение загадочного огненного шара, которое сопровождалось ударной волной, зафиксированной как локальное землетрясение. По данным Национальной метеорологической службы США, небесное тело, предположительно метеорит или фрагмент космического мусора, пролетело в атмосфере около 12:30 по местному времени.
Яркую вспышку видели даже в соседней Южной Каролине, а вскоре после этого поступили сообщения о сейсмической активности. Специалисты пояснили, что причиной «землетрясения» стала ударная волна от вхождения объекта в плотные слои атмосферы. Из-за высокой скорости движения огненного шара его не удалось засечь радарами или спутниками.
Кроме того, зафиксировано как минимум два случая падения обломков на крыши жилых домов. Власти пока не подтвердили происхождение объекта, но рассматривают версии как природного, так и техногенного характера.
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