В США таинственный огненный шар над Джорджией вызвал «землетрясение»

Яркую вспышку видели даже в соседней Южной Каролине, а вскоре после этого поступили сообщения о сейсмической активности. Специалисты пояснили, что причиной «землетрясения» стала ударная волна от вхождения объекта в плотные слои атмосферы. Из-за высокой скорости движения огненного шара его не удалось засечь радарами или спутниками.