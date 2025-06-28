В России с июля изменятся правила хранения персональных данных

По его словам, поправка направлена на снижение риска утечки ПД россиян. Однако это не единственный риск, который влечет за собой использование российским бизнесом зарубежного программного обеспечения. «С 2022 года российские компании и госструктуры нередко сталкивались с внезапным отключением зарубежных сервисов, на которые у них были приобретены долгосрочные лицензии. Отключения приводили к сбоям рабочих процессов и потере рабочей информации», — пояснил Кирсанов.