В ГД предложили создать реестр иностранных телефонных мошенников

Как отмечается в документе, каждый день в стране совершаются сотни тысяч мошеннических телефонных звонков, и люди должны знать в лицо тех, кто при помощи обмана и использования различных методов психологического воздействия вынуждает граждан расставаться со своими деньгами и переводить их на подставные счета. Так, за 2024 год в России было зарегистрировано более 700 тысяч подобных преступлений, что на 14% больше, чем в 2023 году.