В ГД предложили создать реестр иностранных телефонных мошенников

Депутаты Госдумы направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать реестр телефонных мошенников, действующих из-за рубежа, сообщает РИА Новости.
Предлагается, чтобы реестр был публичным и имел удобный интерфейс для автоматизированного взаимодействия с финансовыми, телекоммуникационными и IT-компаниями. В такой реестр, по мнению авторов, могут быть включены сведения о вступивших в законную силу приговорах судов России по статьям, связанным с мошенничеством, об иностранных гражданах, объявленных в международный розыск, об информации, поступающей от Росфинмониторинга и иных уполномоченных органов, подтверждающей противоправную деятельность, а также о наличии взаимосвязей указанных лиц с банковскими счетами, операторами связи, цифровыми платформами и маркетплейсами.
Как отмечается в документе, каждый день в стране совершаются сотни тысяч мошеннических телефонных звонков, и люди должны знать в лицо тех, кто при помощи обмана и использования различных методов психологического воздействия вынуждает граждан расставаться со своими деньгами и переводить их на подставные счета. Так, за 2024 год в России было зарегистрировано более 700 тысяч подобных преступлений, что на 14% больше, чем в 2023 году.
При этом банки отмечают трехкратный рост обращений по фактам мошенничества. Общий объем хищений приближается к 200 миллиардам рублей, а в первом квартале этого года службам безопасности банков удалось заблокировать 171 тысячу атак на общую сумму 13,5 триллиона рублей.
Также указывается, что многие преступные группировки базируются за пределами России, особенно активны мошенники с территории Украины, действующие при поддержке иностранных спецслужб. Так, в декабре ФСБ и МВД пресекли деятельность международной сети, которая ежедневно обзванивала жителей 50 стран, зарабатывая по миллиону долларов в сутки.
При этом в настоящее время в РФ нет единой системы, которая помогала бы гражданам проверять подозрительные звонки или сайты, и люди остаются один на один с мошенниками. Такой инструмент поможет не только гражданам, но и банкам, операторам связи в их работе по противодействию мошенникам, считают депутаты.