Миллиардер Джефф Безос женился на Лорен Санчес

Напомним, романтические отношения между миллиардером Джеффом Безосом и Лорен Санчес стали известны в начале 2019 года, сразу после его развода с Маккензи Скотт, которая была его супругой на протяжении четверти века. Лорен уже пережила два разводa и имеет троих детей от предыдущих браков. Пара довольно быстро решила узаконить свои отношения и объявила о предстоящей свадьбе. Состояние Безоса оценивается в 220 миллиардов долларов, и он намерен подписать брачный контракт с женой.