В России с июля изменят правила хранения персональных данных

Запрет на хранение персональных данных россиян за границей вступит в силу с 1 июля 2025 года, пишет РИА Новости.
Теперь весь цикл обработки — от сбора до удаления — должен осуществляться исключительно на территории России. Соответствующие изменения закреплены в поправках к закону «О персональных данных».
До вступления нормы в силу операторы персональных данных (ПД) могут обрабатывать информацию на российских серверах, но затем передавать базы для анализа иностранным обработчикам. С 1 июля такая передача станет невозможна. Запрещены запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение и извлечение ПД россиян с использованием баз, расположенных за рубежом.
Ранее требование обеспечивать накопление, хранение и изменение ПД в России касалось только операторов. Теперь оно распространяется и на обработчиков. К последним относятся вендоры, предоставляющие компаниям аналитические инструменты, например, Google Analytics, сервисы кадрового документооборота, CRM-системы и другие.
Как отметили эксперты, такие системы сами не собирают данные, а получают их в готовом виде от операторов ПД — банков, маркетплейсов, телеком-операторов, IT-компаний. После вступления поправок в силу можно ожидать усиленного внимания регулятора к выбору бизнесом (операторами ПД) организаций для обработки данных россиян. Использовать зарубежные аналитические сервисы станет значительно сложнее.
Поправка призвана снизить риски утечки ПД россиян. Однако использование иностранного ПО российским бизнесом несет и другие угрозы. Так, с 2022 года российские компании и госструктуры нередко сталкивались с внезапным отключением зарубежных сервисов, несмотря на действующие долгосрочные лицензии. Это приводило к сбоям процессов и потере информации.