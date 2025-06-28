В России с июля изменят правила хранения персональных данных

Поправка призвана снизить риски утечки ПД россиян. Однако использование иностранного ПО российским бизнесом несет и другие угрозы. Так, с 2022 года российские компании и госструктуры нередко сталкивались с внезапным отключением зарубежных сервисов, несмотря на действующие долгосрочные лицензии. Это приводило к сбоям процессов и потере информации.