Депутат Рады: Украина потеряла половину газодобычи с начала года

Украина за последние полтора года утратила 50 процентов газодобычи, а на ее восстановление потребуются годы и миллиарды долларов инвестиций. Об этом в эфире YouTube-канала «День.Live» сообщил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.
По словам депутата, для восстановления добычи нужны огромные инвестиции и несколько лет труда.
— Власти Украины говорят, что добыча природного газа в стране, несмотря на повреждения инфраструктуры отрасли, находится под контролем и все в порядке. Однако это далеко не так. С начала 2024 года мы потеряли 50 процентов газодобычи. Поэтому мы сейчас импортируем газ, его просто не хватает, — сказал он.
Нагорняк отметил, что потери касаются не только скважин и наземного оборудования, но и оборудования газоподготовки и газоперекачивающих станций.
24 июня стало известно, что «Нафтогаз Украины» потребовал у российского Газпрома выплатить 1,37 миллиарда американских долларов в соответствии с решением международного арбитража в Цюрихе.
Арбитражный трибунал в Гааге в 2023 году обязал Россию выплатить «Нафтогазу Украины» пять миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму.