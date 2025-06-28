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Депутат Рады: Украина потеряла половину газодобычи с начала года

Украина за последние полтора года утратила 50 процентов газодобычи, а на ее восстановление потребуются годы и миллиарды долларов инвестиций. Об этом в эфире YouTube-канала «День.Live» сообщил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.

Украина за последние полтора года утратила 50 процентов газодобычи, а на ее восстановление потребуются годы и миллиарды долларов инвестиций. Об этом в эфире YouTube-канала «День.Live» сообщил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.

По словам депутата, для восстановления добычи нужны огромные инвестиции и несколько лет труда.

— Власти Украины говорят, что добыча природного газа в стране, несмотря на повреждения инфраструктуры отрасли, находится под контролем и все в порядке. Однако это далеко не так. С начала 2024 года мы потеряли 50 процентов газодобычи. Поэтому мы сейчас импортируем газ, его просто не хватает, — сказал он.

Нагорняк отметил, что потери касаются не только скважин и наземного оборудования, но и оборудования газоподготовки и газоперекачивающих станций.

24 июня стало известно, что «Нафтогаз Украины» потребовал у российского Газпрома выплатить 1,37 миллиарда американских долларов в соответствии с решением международного арбитража в Цюрихе.

Арбитражный трибунал в Гааге в 2023 году обязал Россию выплатить «Нафтогазу Украины» пять миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму.