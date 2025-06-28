Депутат Рады: Украина потеряла половину газодобычи с начала года

— Власти Украины говорят, что добыча природного газа в стране, несмотря на повреждения инфраструктуры отрасли, находится под контролем и все в порядке. Однако это далеко не так. С начала 2024 года мы потеряли 50 процентов газодобычи. Поэтому мы сейчас импортируем газ, его просто не хватает, — сказал он.