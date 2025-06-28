В РФ хотят создать единый реестр телефонных мошенников: чем он поможет россиянам

Предполагается, что сервис будет автоматизированным. В реестр планируют включить данные о вступивших в законную силу приговорах судов по статьям о мошенничестве, об объявленных в международный розыск гражданах. Кроме того, на сайте будет указана взаимосвязь преступника с банковскими счетами, операторами связи и другим.