В РФ хотят создать единый реестр телефонных мошенников: чем он поможет россиянам

Россияне в последнее время особенно часто сталкиваются с телефонными и интернет-мошенниками. В Госдуме заявили, что жители должны «знать в лицо» преступников. Депутаты от «Справедливой России — За правду» предложили создать единый реестр телефонных мошенников, орудующих из-за границы, пишет РИА Новости.
Предполагается, что сервис будет автоматизированным. В реестр планируют включить данные о вступивших в законную силу приговорах судов по статьям о мошенничестве, об объявленных в международный розыск гражданах. Кроме того, на сайте будет указана взаимосвязь преступника с банковскими счетами, операторами связи и другим.
«Люди должны знать в лицо тех, кто при помощи обмана и использования различных методов психологического воздействия вынуждает граждан расставаться со своими деньгами и переводить их на подставные счета», — уточнил председатель партии Сергей Миронов.
В РАНХиГС предупредили о возможной массовой атаке мошенников с июля. Они могут апеллировать отсылкой к закону о запрете госорганам и бизнесу использовать иностранные мессенджеры для взаимодействия с гражданами.