Роскосмос показал фото выпавшего впервые за десять лет снега в пустыне Атакама

«Спутник “Роскосмоса” снял уникальное явление: 27 июня в чилийской пустыне Атакама выпал снег. Атакама — самая сухая пустыня в мире. Подобные снегопады здесь случаются не чаще одного раза в десятилетие», — говорится в сообщении госкорпорации.
Ранее Life.ru писал, что июль в разных регионах России будет разнообразным. В начале лета жителей центральных регионов ждёт облачная погода с регулярными дождями. На юге, напротив, установится жаркая и засушливая погода. В Москве и Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют в основном пасмурное небо и кратковременные дожди.