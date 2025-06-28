Роскосмос показал фото выпавшего впервые за десять лет снега в пустыне Атакама

Ранее Life.ru писал, что июль в разных регионах России будет разнообразным. В начале лета жителей центральных регионов ждёт облачная погода с регулярными дождями. На юге, напротив, установится жаркая и засушливая погода. В Москве и Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют в основном пасмурное небо и кратковременные дожди.