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Роскосмос показал фото выпавшего впервые за десять лет снега в пустыне Атакама

Российский спутник «Метеор-М» зафиксировал редчайший снегопад в чилийской пустыне Атакама, где осадки выпадают раз в десять лет. Об этом сообщили в телеграм-канале «Роскосмоса».

«Спутник “Роскосмоса” снял уникальное явление: 27 июня в чилийской пустыне Атакама выпал снег. Атакама — самая сухая пустыня в мире. Подобные снегопады здесь случаются не чаще одного раза в десятилетие», — говорится в сообщении госкорпорации.

Ранее Life.ru писал, что июль в разных регионах России будет разнообразным. В начале лета жителей центральных регионов ждёт облачная погода с регулярными дождями. На юге, напротив, установится жаркая и засушливая погода. В Москве и Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют в основном пасмурное небо и кратковременные дожди.