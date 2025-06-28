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Огненный шар над Джорджией вызвал землетрясение

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что загадочный огненный шар, замеченный в небе над штатом Джорджия, вызвал ударную волну, которая была ошибочно принята за локальное землетрясение. Об этом говорится в сообщении службы в Facebook*.

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что загадочный огненный шар, замеченный в небе над штатом Джорджия, вызвал ударную волну, которая была ошибочно принята за локальное землетрясение. Об этом говорится в сообщении службы в Facebook*.

По мнению специалистов, метеорит или космический мусор пролетел над Северной Джорджией около 12:30. Последовали многочисленные сообщения о землетрясении, а также появились видеозаписи вспышки в небе, которую можно было увидеть даже в Южной Каролине.

— Это землетрясение на самом деле было ударной волной от падения метеорита или космического мусора, — говорится в публикации.

По данным службы, отследить объект не удалось из-за его высокой скорости. Известно как минимум о двух случаях попадания осколков на крыши домов, передает РИА Новости.

Кроме того, в городе Химки жители наблюдали в ночном небе неизвестный объект. Видео, на котором удалось запечатлеть его, вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Он был похож на огненный луч. Мнения разделились: некоторые, ссылаясь на «хвост», предположили, что видели комету, другие склоняются к версии с метеорами.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.