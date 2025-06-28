Огненный шар над Джорджией вызвал землетрясение

Кроме того, в городе Химки жители наблюдали в ночном небе неизвестный объект. Видео, на котором удалось запечатлеть его, вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Он был похож на огненный луч. Мнения разделились: некоторые, ссылаясь на «хвост», предположили, что видели комету, другие склоняются к версии с метеорами.