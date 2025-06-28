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Росавиация расследует инциденты в трех регионах РФ

Росавиация начала проверку трех авиационных происшествий, которые произошли 27 июня в различных регионах России, сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Инциденты зафиксированы в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае.

В Тверской области вертолет Ми-8П совершил вынужденную посадку.

Росавиация начала проверку трех авиационных происшествий, которые произошли 27 июня в различных регионах России, сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Инциденты зафиксированы в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае.

В официальном сообщении Росавиации уточняется: «Росавиация приступила к расследованию трех инцидентов, произошедших сегодня в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае». В каждом случае специалисты установят обстоятельства и причины происшествий.

По данным ведомства, в Тверской области вертолет Ми-8П совершил вынужденную посадку. В то же время в аэропорту Сочи на рулежной дорожке столкнулись два пассажирских лайнера Boeing 737−800, принадлежащие авиакомпаниям Utair и NordStar. В Томской области, в Чаинском районе, совершил вынужденную посадку частный легкомоторный самолет-амфибия «Борей». Пилота эвакуировали с места происшествия и передали медикам для оказания помощи. Сведения о пострадавших и ущербе уточняются.