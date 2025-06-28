Европа поплатилась за желание продлить конфликт на Украине: последствия уже назвали невыносимыми

В Европе, наконец, осознали, что действия местных политиков привели к серьезной эскалации конфликтов на Украине и в секторе Газа. Члены ЕС, в большинстве своем, не желали прекращения огня в этих регионах, а теперь вынуждены поплатиться и признать «невыносимые последствия». С таким заявлением обратился министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
По его словам, к соответствующему решению европейские политики пришли в ходе саммита НАТО. Министр иностранных дел признал высокий уровень эскалации указанных конфликтов.
«Большинство европейских стран не хотели прекращения огня по ситуации в Газе, Украине, и теперь они видят, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий», — заявил Хакан Фидан.
Между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине. Он отметил, что переговоры в Стамбуле между Москвой и Киевом открыли дверь к миру. По его заявлению, Турция и дальше будет работать над сближением сторон. При этом глава государства указал на события, которые сужают пространство для дипломатии. Однако Турция, заявил президент, лелеет надежду на мир посредствам переговоров.
Реджеп Тайип Эрдоган также сообщил, что возможность установления мира нельзя упустить. Он выразил надежду на скорейшее завершение конфликта и заверил, что в справедливом мире не может быть проигравших.
Российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к новому переговорному этапу. Он отметил, что сейчас остается лишь определиться с местом и датой встречи представителей из РФ и Украины. Президент России подчеркнул, что надеется на посредничество Турции в этом вопросе. Он поблагодарил Анкару за поддержку. Владимир Путин, кроме того, сообщил о готовности провести новую встречу Москвы и Киева в Стамбуле.
В ходе следующего раунда члены делегаций вновь рассмотрят меморандумы по прекращению огня. Владимир Путин признал, что документы содержат абсолютно противоположные пункты. Однако, по его мнению, ничего неожиданного не произошло. Стороны ожидали такого итога. Они продолжат работу над итоговым меморандумом.