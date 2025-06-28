Европа поплатилась за желание продлить конфликт на Украине: последствия уже назвали невыносимыми

Между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине. Он отметил, что переговоры в Стамбуле между Москвой и Киевом открыли дверь к миру. По его заявлению, Турция и дальше будет работать над сближением сторон. При этом глава государства указал на события, которые сужают пространство для дипломатии. Однако Турция, заявил президент, лелеет надежду на мир посредствам переговоров.