В Минприроды предложили регулировать процесс разведения животных в России

В Минприроды разработали документ по государственному регулированию деятельности в отношении разведения чистопородных животных. Проект создан по поручению президента России. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте Минприроды.
Так, проект уточнит основные понятия указанной сферы. В их числе «родословная книга» и «чистопородное животное». Кроме того, указано в сообщении, документ даст гарантии при приобретении животного конкретной породы.
«Союз установит порядок разведения чистопородных животных, основанный, прежде всего, на принципах гуманности. Также единая организация определит, как будет проходить экспертиза качества и соответствия породе», — говорится на сайте Минприроды.
В России, помимо прочего, предложили создать единый реестр телефонных мошенников, действующих из-за рубежа. В Госдуме отметили, что жители должны «знать в лицо» преступников.