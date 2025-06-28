Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минприроды предложили регулировать процесс разведения животных в России

Минприроды разработало поправки в закон об ответственном обращении с животными.

Источник: Комсомольская правда

В Минприроды разработали документ по государственному регулированию деятельности в отношении разведения чистопородных животных. Проект создан по поручению президента России. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте Минприроды.

Так, проект уточнит основные понятия указанной сферы. В их числе «родословная книга» и «чистопородное животное». Кроме того, указано в сообщении, документ даст гарантии при приобретении животного конкретной породы.

«Союз установит порядок разведения чистопородных животных, основанный, прежде всего, на принципах гуманности. Также единая организация определит, как будет проходить экспертиза качества и соответствия породе», — говорится на сайте Минприроды.

В России, помимо прочего, предложили создать единый реестр телефонных мошенников, действующих из-за рубежа. В Госдуме отметили, что жители должны «знать в лицо» преступников.