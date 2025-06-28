Движение в Москве ограничат из-за проведения Всероссийского выпускного

Из-за проведения Всероссийского выпускного бала в центре Москвы 28 и 29 июня будет введён ряд ограничений на движение транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Так, с 8:00 28 июня до 7:00 следующего дня движение будет перекрыто на участке улицы Ильинки от Старой площади до Красной площади, а также в проезде, соединяющем Ильинку и Варварку в районе дома 5 на Красной площади.
Парковка на отрезке Ильинки от Новой площади до Красной площади будет запрещена с полуночи 28 июня до завершения мероприятия.
Кроме того, с 15:00 до 19:30 28 июня перекроют крайнюю правую полосу Моховой улицы — на отрезке от дома 1 до дома 11, строение 1.
В связи с временными ограничениями департамент рекомендует заранее планировать маршруты.
Также сообщается, что с 15:00 28 июня до конца мероприятия временно прекратит работу остановка «Метро “Библиотека имени Ленина”» на Моховой улице для автобусов маршрутов м1, м2, м6, м7, м9 и е10, следующих в сторону станции «Лубянка».
Ранее президент России Владимир Путин поздравил выпускников с завершением школьного этапа, отметив значимость этого момента как важного перехода к новому жизненному пути.