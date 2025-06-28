Чем опасны VPN-сервисы

VPN-сервисы не делают пользователей «невидимыми».
VPN-сервисы не обеспечивают полной анонимности в интернете и не защищают пользователей от фишинга или вредоносных программ. Об этом заявил член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«Сайты, на которые вы заходите, всё равно могут отслеживать вас с помощью куки, отпечатков браузера, авторизации в сервисах. Во-вторых, бесплатные или малоизвестные VPN-сервисы сами могут собирать и продавать данные о ваших действиях — таких случаев за последние годы зафиксировано немало», — передает слова Немкина РИА Новости. Он отметил, что VPN действительно шифрует трафик, но не делает пользователя полностью «невидимым» в сети.
Депутат также пояснил, что часто пользователи путают VPN с полной анонимизацией и совершают критические ошибки — например, авторизуются в своих аккаунтах через публичные VPN-сервисы, хранят пароли в браузере и не очищают cookie-файлы. Все это снижает уровень защиты, который обеспечивает шифрование трафика. Немкин посоветовал отдавать предпочтение корпоративным VPN-сервисам с прозрачной политикой хранения данных и работающим по российскому законодательству, однако подчеркнул, что даже при их использовании важно соблюдать базовые правила цифровой безопасности: не переходить по подозрительным ссылкам, регулярно обновлять программное обеспечение и избегать скачивания файлов из ненадежных источников.
Ранее МВД России предупреждало о рисках использования популярных платформ для видеоконференций и офисных программ, отмечая, что злоумышленники часто маскируют вредоносное ПО и фишинговые схемы под легитимные сервисы, такие как Zoom, Word и ChatGPT. Ведомство рекомендовало загружать приложения только с официальных сайтов и использовать антивирусы для снижения угрозы заражения.