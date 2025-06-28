Чем опасны VPN-сервисы

Депутат также пояснил, что часто пользователи путают VPN с полной анонимизацией и совершают критические ошибки — например, авторизуются в своих аккаунтах через публичные VPN-сервисы, хранят пароли в браузере и не очищают cookie-файлы. Все это снижает уровень защиты, который обеспечивает шифрование трафика. Немкин посоветовал отдавать предпочтение корпоративным VPN-сервисам с прозрачной политикой хранения данных и работающим по российскому законодательству, однако подчеркнул, что даже при их использовании важно соблюдать базовые правила цифровой безопасности: не переходить по подозрительным ссылкам, регулярно обновлять программное обеспечение и избегать скачивания файлов из ненадежных источников.