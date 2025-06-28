Синоптики рассказали, что ждет Центральную Россию в конце июня и в июле

Дождливая и холодная погода ждет россиян.
В центре европейской части России с 30 июня по 1 июля ожидается аномальное похолодание — температура воздуха будет на четыре градуса ниже климатической нормы. Ночные температуры опустятся до 5−10 градусов, а дневные значения не превысят 13−18 градусов. Такой холод для этого времени года станет одним из самых сильных за последние десятилетия. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«И 30 июня, и 1 июля температура будет на четыре градуса ниже нормы. Это холодная погода, этот период будет один из самых холодных в нынешнем веке. Минимальная ночная температура для 30 июня была 5 градусов в 1879 году, а в понедельник в Московском регионе прогнозируется от 5 до 10 градусов, и день совсем не жаркий — от 13 до 18, во вторник тоже прохладная погода», — заявил Вильфанд РИА Новости.
Эксперт уточнил, что в выходные дни в Москве и близлежащих регионах существенных осадков не ожидается, а температура воздуха будет держаться на уровне около 22 градусов. Однако уже ближе к вечеру воскресенья начнется заметное похолодание, которое будет сопровождаться интенсивным дождем. Погодные условия на начало июля могут стать одними из самых холодных для региона за весь XXI век.
Ранее в июне в Москве и области уже наблюдалось похолодание с дождями: в День России, 12 июня, температура не превышала 18−20 градусов, а в последующие дни сохранялась прохладная и облачная погода. Тогда синоптики также отмечали, что температурные значения остаются ниже климатической нормы для этого времени года.