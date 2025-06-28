Синоптики рассказали, что ждет Центральную Россию в конце июня и в июле

«И 30 июня, и 1 июля температура будет на четыре градуса ниже нормы. Это холодная погода, этот период будет один из самых холодных в нынешнем веке. Минимальная ночная температура для 30 июня была 5 градусов в 1879 году, а в понедельник в Московском регионе прогнозируется от 5 до 10 градусов, и день совсем не жаркий — от 13 до 18, во вторник тоже прохладная погода», — заявил Вильфанд РИА Новости.